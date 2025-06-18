İstanbul’da Arızalı Metrobüs Olayı Yaşandı

E5 KARAYOLU HALİÇ KÖPRÜSÜ’NDE KAZA

İstanbul’da E5 Karayolu Haliç köprüsü üzerindeki Ankara istikametinde, arızalı metrobüsü taşıyan vinç, metrobüs yolunda ilerlerken bariyerlere sürtme kazası yaşadı. Bu kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu meydana gelirken, metrobüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

KAZA SAATİ VE OLAY YERİ

Olay saat 16.00 civarında E5 Karayolu Haliç köprüsü üzerinde gerçekleşti. Arızalı metrobüsü taşıyan vinç, seyir daha devam ederken kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda vinç durma noktasına geldi. Olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

METROBÜS SEFERLERİNDE AĞIRLAŞMA

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa bir süre aksama yaşandı. Bu durum trafiğin de yoğunlaşmasına yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisi verilirken, arızalı metrobüsü kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.