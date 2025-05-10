İstanbul’da Asi Kardeşliğin Huzuru Aranıyor

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN HUZUR VE TİCARET VURGUSU

İstanbul’da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) organize ettiği Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz” açıklamasında bulundu. Bu önemli buluşma Bakırköy’de gerçekleştirildi.

ASKON’UN KURULUŞUNA SAYGI

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, “ASKON’un kuruluşuna vesilen olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, rahmet ve saygıyla yad ediyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, ticaretin sadece kazanç değil, aynı zamanda kul hakkında dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu belirtti. “Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) buyurur ki; ‘Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.’ Bu müjde, bizlere ticaretin sadece dünyevi değil, uhrevi bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmaktadır” diyerek, İslam ticaret anlayışının özünü de vurguladı.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ROLÜ

Yerlikaya, Türkiye’nin son çeyrek asırda “bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya” dönüşümünü dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir” ifadelerini kullandı. “Bizlere düşen hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmektir. Böylece mazlum coğrafyaların sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstleneceğiz” şeklinde devam etti.

SUÇLA MÜCADELE VE HALK HUZURU

Yerlikaya, konuşmasına devam ederek, İçişleri Bakanlığı’nın halkın huzurunu sağlamak için özveriyle çalıştığını ve çocukların geleceğini tehdit eden suç odaklarıyla mücadele etmekte kararlı olduğunu belirtti. “Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde organize suç yapılarının inlerine bir bir girilmiş, zehir tacirlerine, suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir” diyerek, amacın sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun ve güvenin Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesi olduğunu ifade etti.