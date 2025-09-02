İstanbul’da Aşırı Meyve Yiyen Ayı

AYININ HASTALIK SÜRECİ VE TEDAVİSİ

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde aşırı meyve tüketiminden kaynaklı rahatsızlanan 3 yaşındaki bir ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Yaklaşık 200 kiloluk ayının Bilgisayarlı Tomografi (BT) taramasına girdiği görüntüler, sosyal medya platformlarında oldukça fazla ilgi gördü. Ayıyı tedavi eden Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay, yaşanan süreci detaylarıyla aktardı.

HASTANENİN YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Günay, Çekmeköy’deki rehabilitasyon merkezine getirilen 3 yaşındaki ayının fenalaşmasının ardından, kendileri tarafından muayene edildiğini belirtti. Daha önce de meyve sebebiyle rahatsızlanan bir ayı ile benzer bir tedavi süreci geçirmiş olduklarını ifade eden Günay, “Kan tahlili ve Bilgisayarlı Tomografi sonrasında ayının midesinde bir sorun olabileceğini düşündük. Çok fazla meyve yediklerinde bu tarz rahatsızlıklar yaşayabiliyorlar. Tedavi sonrası ayı iyiye gitti, ağrı kesiciler ve serumla yeniden kendine gelerek taburcu oldu” diyerek durumu aktardı.

AĞIRLIĞI VE BT GÖRÜNTÜLERİ

Günay, ayının ağırlığının 150-200 kilogram aralığında bulunduğunu vurgulayarak, BT taraması sırasında elde edilen görüntülerin oldukça ilginç olduğunu söyledi: “BT’ye sokmak her zaman mümkün değil. O yüzden bu görüntüler oldukça dikkat çekti. Genellikle insanların giyindiği kostüm gibi görünmesi de espri olarak öne çıktı.” Günay, aynı zamanda ayılara uygulanan anestezinin, diğer evcil hayvanlarla kıyaslandığında çok daha fazla olmasının önemini vurguladı. Vahşi hayvanlarla çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Günay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde yabani ve egzotik hayvanlar konusunda uzmanlık eğitimi veren bir ana bilim dalının bulunduğunu söyledi.