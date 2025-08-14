İstanbul’da Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonucunda avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçuyla tutuklandı. Gözaltına alınan Epözdemir hakkında rüşvet, casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamaları söz konusu oldu. Detaylar ise merak ediliyor; Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı?

SORUŞTURMALAR VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, Rezan Epözdemir hakkında “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Epözdemir, savcılık sorgusunun ardından “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Ayrıca, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamaları dolayısıyla yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir’in “rüşvete aracılık etmek” suçundan tutuklanmasına karar verirken, diğer iki suçlama için yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti.

GİZLİLİK KARARLI DOSYADA TANIK İFADESİ

Soruşturmanın önemli detaylarından biri, gizlilik kararı bulunan dosyada tanık A.D’nin verdiği ifadedir. Tanık, 2021 yılında Epözdemir’in vekalet ilişkisinin bulunmadığı bir dosyada, başka bir kişiyle birlikte toplamda 150 bin dolar rüşvet aldığını öne sürdü. Bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının tahliye öncesinde, diğer yarısının ise tahliye sonrasında ödendiği belirtiliyor. Ayrıca dosyada yer alan WhatsApp yazışmaları, tanığın iddialarını destekler nitelikte bulundu. Söz konusu mesajların 7 Temmuz 2021 tarihine ait olduğu ve rüşvetin o tarihte alındığını gösterdiği ifade edildi.