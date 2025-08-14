İstanbul’da Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın iki ayrı soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen avukat Rezan Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ ve ‘rüşvet almak’ suçlarından hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, ‘rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ/PDY’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Savcılıkta ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında 6 sayfa ifade veren Epözdemir, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, o dönemde savcı C.Ç.’nin katibi olarak görev yapan Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar beyanında bulunduğu için serbest bırakıldı.

RÜŞVET VE TERÖR SUÇLAMALARI

Savcılık, Rezan Epözdemir’in ‘terör’ soruşturması dahilinde ifadesini aldı. ‘FETÖ/PDY terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal askeri casusluk’ suçlarından ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Epözdemir’e yönelik ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla elde etme’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçları için ‘yurt dışına çıkış yasağı’nın uygulanmasını içeren adli kontrol tedbiri talebini ise reddetti.

EPÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ/PDY’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir’in, ‘terör’ soruşturması kapsamındaki savcılığa verdiği ifadede, basında çıkan ve Mossad ile CIA ajanlarıyla birlikte görüldüğü belirtilen fotoğraf hakkında “Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Tabağımın boş olduğu da görülecek. Hatta, yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturdum, sonra da kalktım. Erken kalktığımıza eminim. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin’in ricası üzerine katıldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım” şeklinde yanıt verdi. Savcılık ise HTS kayıtlarını göstererek, mekanda beyan ettiğinden daha fazla kaldığını tespit etti.

EĞİTİM VE KARİYERİ

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı. Doktora tezini de aynı üniversitede Kamu Hukuku Anabilim dalında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” hakkında başarıyla tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanı aldı. “Taraf Ehliyeti”, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” ve “Haksız Tahrik” adlı üç kitabı ve birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu’nu kuran Epözdemir, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin’in ailelerinin avukatlığını üstlendi. Ayrıca, 16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu ve 2021’de Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas’ın listesinde yer alarak, kazanan Elmas’ın başkan yardımcısı oldu. Yine 2 Ağustos 2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine getirildi.