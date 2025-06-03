İstanbul’da Ayakkabı Yüklü TIR Çalındı

İstanbul’da Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e götürülen 2 bin 45 çift spor ayakkabıyı taşıyan bir TIR, ansızın kayboldu. Nakliye firması sahibi M.S. (58), durumu fark ederek, ayakkabıların yanında bulunan şoförün çaldığını öne sürerek polise başvurdu. M.S., polis raporunda şoför T.K.’dan (38) haber alamadığını ve boş TIR’ı Ataşehir’de bir otoparkta bulduklarını belirtti.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Olayın ihbar edilmesi üzerine araştırmalara başlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.’yı yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonla şoför T.K. ve ona yardım eden M.Ç. (32) gözaltına alındı.

BAĞLANTILI 5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden yola çıkan polis, olayla ilişkilendirdiği U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) isimli şahısları da yakaladı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 7’ye ulaştı. Ayrıca, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı Kartal’da bir depoda ele geçirildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önce suç kaydı bulunan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.