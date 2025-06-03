İstanbul’da Ayakkabı Yüklü TIR Çalındı

SPOR AYAKKABI ÇALINMASI OLAYI

İstanbul’un Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan bir TIR, aniden kayboldu. Bu durumu fark eden nakliye firması sahibi M.S. (58), ayakkabıların yanında çalışan şoför tarafından çalındığını öne sürerek polise başvurdu ve şikayetçi oldu. M.S., polis memurlarına verdiği ifadede, şoför T.K.’den (38) haber alamadığını ve TIR’ı boş halde Ataşehir’deki bir otoparkta bulduklarını belirtti.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

İhbar üzerine hızlıca harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.K.’yi yakalamak için çalışmalara başladı. Polis, yaptığı araştırmalar sonucunda 28 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri operasyonla T.K. ve ona yardım eden M.Ç.’yi (32) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda ekipler, olayla bağlantısı bulunan U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) isimli kişileri de yakalayarak gözaltı sayısını 7’ye çıkardı.

ÇALINAN AYAKKABILAR VE TUTUKLAMALAR

Öte yandan, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı, Kartal’da bir depoda bulundu. Emniyet işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha önce de suç kayıtları bulunan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.