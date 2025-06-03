İstanbul’da Ayakkabı Yüklü TIR Çalındı

SPOR AYAKKABI ÇALINDI

İstanbul Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e gitmekte olan 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan bir TIR ortadan kayboldu. Nakliye firması sahibi M.S. (58), durumu polise bildirerek şikayette bulundu. M.S., şoför T.K.’dan (38) haber alamadığını ve TIR’ın boş halde Ataşehir’de bir otoparkta bulunduğunu belirtti.

POLİS OPERASYONU BAŞLATILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine T.K.’yi yakalamak için çalışmalara başladı. 28 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla, şoför T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç. (32) gözaltına alındı.

GÖZALTILAR ARTTI

Emniyette yapılan sorgulama sonrası, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) de yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7’ye ulaştı. Çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı ise Kartal’daki bir depoda bulundu.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden suç kayıtları bulunan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.