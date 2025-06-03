İstanbul’da Ayakkabıları Çalan TIR Kayboldu

SPOR AYAKKABI TAŞIYAN TIR’IN KAYBOLUŞU

İstanbul’un Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e doğru yola çıkan ve 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan TIR aniden kayboldu. Nakliye firması sahibi M.S. (58), durumu fark ederek, ayakkabıların yanında çalışan şoför tarafından çalındığını savunarak polise başvurdu. M.S., yaptığı şikayette, şoför T.K. (38) ile iletişim kuramadığını ve TIR’ı boş bir şekilde Ataşehir’de bir otoparkta bulduklarını aktardı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından 28 Mayıs’ta operasyon düzenleyerek T.K. ve ona yardım eden M.Ç. (32) isimli kişiyi gözaltına aldı.

BAŞKA ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin bilgileri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, olayla bağlantılı olduğu düşünülen U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) isimli kişileri de yakalayarak gözaltı sayısını 7’ye çıkardı. Çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı ise Kartal’da bir depoda bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kaydı olan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.