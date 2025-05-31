İstanbul’da Baba D.E.’ye Saldırı

YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’da, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’da seyahat eden baba D.E., yer verme meselesi yüzünden bir kadınla tartışmaya başladı. Bu sırada iki erkek yolcu, D.E.’ye yumruklu saldırıda bulundu. D.E.’nin burnu kırılırken, baba ve çocukları Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu’nda indiler. Burada taraflar arasında tekrar kavga başladı ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Panikleyen çocuklar, diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay anı, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Yaşanan olay, özellikle çocukların bu şiddete tanık olması nedeniyle kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin paylaşılmasının ardından olaya sert tepki gösterdi. Olayın sonucunda toplumsal duyarlılık arttı ve birçok kişi yaşananları eleştiren paylaşımda bulundu.

PEKER’İN PAYLAŞIMI VE YARDIMI

Bu tartışmaların devam ederken, Sedat Peker de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Peker, “İstanbul Maltepe’de, Marmaray’da kız çocuğunun yanında bir babaya atılan yumruk sonrası, mevcut sözü yeniden gündeme geldi: ‘Erkek çocuklarıma eziyet etseler derim ki; hayat onları sertleştiriyor. Ama kızlarıma olmaz… Görüşeceğiz.'” ifadelere yer verdi. Ayrıca, Peker’in saldırıya uğrayan baba D.E.’ye ulaşarak ‘araç alması’ için 2,5 milyon TL’lik yardımda bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Peker, sosyal medyada bu iddialara ilişkin bir paylaşımı yeniden yayınladı.