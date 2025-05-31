İstanbul’da Baba Darbedildi, Şüpheli Tutuklandı

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

İstanbul Maltepe’de çocuklarının yanında darbe edilen bir baba, yaşadığı saldırı sonucu burnu kırılarak hastaneye götürüldü. D.E. (46), Marmaray’da iki çocuğuyla seyahat ederken, yer verme tartışmasında bir kadın yolcu ile tartışmaya başladı. Bu sırada iki erkek yolcu D.E.’ye yumruklu saldırıda bulundu. Burnu kırılan baba, çocuklarıyla birlikte Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu’nda Marmaray’dan indikten sonra olay tekrar alevlendi. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine güvenlik görevlileri araya girdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Baba D.E’nin şikayeti üzerine olayla ilgili “kasten yaralama” suçundan işlem başlatıldı ve şüpheliler İ.A. (22) ile E.D. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca, tartışma ve kavga anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTI SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheli E.D, ifade verirken D.E.’nin trende bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını belirtti ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Diğer şüpheli İ.A. ise D.E. ile dövüşen E.D.’yi ayırmaya çalışırken, D.E.’nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu. Müşteki D.E. ifadesinde ise, trende bir kadına yer vermediği için uyardığı esnada bir erkek yolcunun kendisine “Neden bayana bağırıyorsun?” diyerek saldırdığını anlattı. Daha sonrasında başka bir erkek yolcu ile tartışarak hakaret ve tehdide uğradığını beyan etti ve şikayetçi oldu.