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İstanbul’da Baba İki Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL MALTEPE’DE BABAYA SALDIRI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, çocuklarının yanında darbedilen bir babaya yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından 2 kişi gözaltına alındı. Marmaray’da iki çocuğu ile beraber seyahat eden D.E. (46), oturma yeri meselesi yüzünden bir kadın ile tartışırken, başka iki erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

KAVGA İSTASYONDA DEVAM ETTİ

D.E., burnunun kırılması sonucu iki çocuğuyla birlikte Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu’nda indikleri sırada taraflar arasında tekrar bir kavga çıkması üzerine güvenlik görevlileri araya girdi. Korkuya kapılan çocuklar, diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalıştı. D.E’nin şikayeti üzerine, “kasten yaralama” suçlamasıyla İ.A. (22) ve E.D. (50) isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, E.D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, yaşanan olay ve tartışmanın kavga anı, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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