“İstanbul’da Bahis Fenomenlerine Erişim Engeli!”

SOSYAL MEDYADA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulundukları tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik olan soruşturma kapsamında, 12 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan bu fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için başvurdu.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ

Soruşturma çerçevesinde, sanatçı Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz gibi isimler de dahil olmak üzere toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na getirildi. İfadelere alınan şüpheliler, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ise ev hapsi kararı verildi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER

Tutuklanan 12 şüpheli arasında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar’ın isimleri belirgin şekilde öne çıkıyor.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Doğukan Demirtaş’a yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, suça sürüklenen çocuk olarak tanımlanan F.E.N. hakkında da adli kontrol tedbiri alındı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Soruşturma sürecinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan sosyal medya fenomenleri of İbrahim Yılmaz ve diğerlerinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Bu durum, yasa dışı bahis meselesinin ciddiyetini artırıyor.