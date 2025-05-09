İstanbul’da Bahis Operasyonu Gerçekleşti

YASADIŞI BAHTİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, bahis siteleri için “dış finans evi” olarak kullanılan bir villa ortaya çıkarıldı. Bu operasyonda, 7 şüpheli suçüstü yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında yapılan yasa dışı bahis suçlarının engellenmesi için yeni bir çalışma yürüttü.

VİLLADA YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yürütülen istihbari çalışmalarda, Silivri’deki villanın yasadışı bahis sitelerine bağlı dış finans evi olarak kullanıldığı belirlendi. 6 Mayıs Salı günü sabah saat 06.00’da, belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştirildi ve burada 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontroller sonucu, ofis tipi 5 bilgisayarda, yasadışı bahis siteleriyle entegre panel sistemleri üzerinden çeşitli kişilere ait hesaplarla para transferleri yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, ofis telefonlarında yasadışı bahis içerikli yazışmalar bulunduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Villada yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10 mermi, 5 bilgisayar, 16 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının tamamlanmasının ardından, dün adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden 3’ü hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.