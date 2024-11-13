İstanbul’da Bahis Teşvik Soruşturmasında Gelişme

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul’da yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, yurtdışında oldukları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı. Soruşturma kapsamında, bu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar hızlanıyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, elde edilen bilgilerin ışığında, yurtdışındaki şüphelilerin yakalanması için gerekli adımları atıyor. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm imkanlar seferber ediliyor.