İstanbul’da Balık Tezgahları Bereketli

BALIK SEZONU HAREKETLENİYOR

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte İstanbul’daki tezgahlar yeniden dolup taştı. 1 Eylül itibariyle av sezonunun açılması, özellikle hamsi ve istavritin büyük bolluğunu beraberinde getirdi. Bu dönemde balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin arttığı gözlemlendi. Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların oldukça bereketli olduğunu vurgularken, vatandaşların hamsi ve istavrite yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. Ancak, balık fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre bir miktar yükseldiği görüldü.

BOLLUK VE FİYATLAR

Hamsi ve istavrit bolluğu hakkında açıklama yapan balıkçı Hüseyin Kalyoncu, “1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ dedik. Bu sezon palamut ile başlayamadık, geçen sene palamut bolluğu vardı. Sezona hamsi ve istavrit ile başladık. Tezgahlarda çeşit olarak bolluk var. Hamsi ve istavritin kilosu 200-250 lira, palamut 350-400 lira, çupra ise 200 liradan başlıyor. Geçen sene buna göre daha uygun fiyatlardan başlayabilmiştik. Bu sene biraz fiyat artışı da var” şeklinde konuştu.

GELECEK GÜNLERDE BOLLUK BEKLENİYOR

Balık mevsiminin açılmasıyla daha fazla çeşitlilik görüleceğine inanan balıkçı Ömer Satıcı, “Balık sezonunun açılmasıyla her balık türünde bolluk olmuyor. Bu yıl hamsi ve istavrit ile sezonu açtık. En ucuz balığın kilosu 200-250 lira. Henüz palamut balığı piyasaya girmedi. Önümüzdeki günlerde diğer balık türlerinde de bolluk yaşanabilir” dedi.