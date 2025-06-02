İstanbul’da Barış Görüşmeleri Yapılıyor

RUSYA VE UKRAYNA İSTANBUL’DA BARIŞ İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki 3 yılı aşkın süren savaşın sona ermesi için barış umudunu yeniden aradı. Taraflar, bu süreçte bir kez daha İstanbul’u tercih etti. Görüşmeler için Rusya heyeti dün akşam saatlerinde İstanbul’a ulaşarak hazırlıklara başladı.

UKRAYNA HEYETİ DE GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL’DA

Rus heyetinin ardından Ukrayna heyeti de İstanbul’a geldi ve görüşmelerin yapılacağı Çırağan Sarayı’na ulaştı. Uzman görüşmeler için gerekli hazırlıkları tamamladı. Diplomatik kaynaklar, tartışmaların saat 13.00 civarında başlamasının planlandığını belirtti. Bu müzakerelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek.

HEYETLER BELİRLENDİ

Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

İstanbul’daki müzakerelere yerli ve yabancı basın mensupları yoğun bir ilgi gösterdi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek toplantılar, medyanın dikkatini çekmiş durumda.

ZELENSKY’DEN GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul’daki toplantıda, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiklerini ifade eden Zelensky, “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük.” dedi. Müzakerelerde Rus tarafına tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlamak amacıyla tekliflerde bulunacaklarını ekledi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın barış konusundaki memorandumunu aldıklarını duyurdu. Medinskiy, belgenin iki dilde sağlandığını belirterek, “Rus heyeti, Ukrayna’dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, belgenin içerik detaylarını Batı basınında bulduklarını dile getirerek, Rusya’nın duruşunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.