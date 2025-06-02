İstanbul’da Barış Toplantısı Başladı

ÜÇLÜ TOPLANTI İSTANBUL’DA BAŞLADI

İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen barış müzakereleri çerçevesinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katıldığı üçlü toplantı başladı. Rusya ile Ukrayna heyetleri, Türkiye’nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul’da bir araya gelerek kritik görüşmeler yapıyor. Toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları yakından takip ediyor.

DELEGELER VE KATILIMCILAR

Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor. Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov gibi üst düzey isimler yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

GÖRÜŞME SAATİ

Dünyanın ilgiyle takip ettiği bu önemli toplantı, saat 15.00 sıralarında başladı.