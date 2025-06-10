İstanbul’da Bariyerler Rüzgarla Devrildi

BARİYERLER ŞİDDETİ RÜZGARLA DEVİLDİ

İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında bulunan tedbir amaçlı bariyerler, şiddetli rüzgar nedeniyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan bu iki personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, İstanbul’un Çağlayan bölgesindeki adalet sarayında saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği’nde memur olarak çalışan 2 kadın personel, mesai bitiminde evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıkarken, meydanda tedbir amaçlı yerleştirilen bariyerler rüzgarın etkisiyle devrildi. Bariyerlerin üzerine devrildiği iki personel, biri kolundan diğeri bacağından yaralar aldı. Kaza sonrası adliyenin polis memurları bariyerleri kaldırmak için müdahale etti.

AMBULANS VE TEDAVİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, diz kısmında hareket edemeyen bir personeli sedye yardımıyla ambulansa taşıdı. İki personelin yaralandığı olayda, bazı bariyerlerin üst kısımlarının tedbir amaçlı olarak çıkarıldığı görüldü. Yetkililer, olayla ilgili gereken incelemelerin sürdüğünü bildirdi.