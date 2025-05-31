İstanbul’da Başkan Çaykara Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yeşilkent Mahallesi’ndeki konutunda gözaltına alınıyor. Başkan Çaykara’nın ikametgahı ve Avcılar Belediyesi binasında detaylı arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik olan yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere toplamda dört ayrı soruşturma doğrultusunda 47 kişi için gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da bulunuyor.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA VE AÇIKLAMALAR

Sabah saatlerinde, Utku Caner Çaykara’nın evi ve Avcılar Belediyesi binasında eş zamanlı aramalar yapıldı. Belediye binasında yarışma sürdüğü sırada, Çevik Kuvvet ekibi de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Arama süreci boyunca belediye yönetiminden yetkililerin üst katlara çıkmalarına izin verilmedi. Görevli ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonrasında, CHP İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, belediye önünde basın açıklaması yaparak, yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.