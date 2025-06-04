İstanbul’da Bayram Tedbirleri Alındı

İSTANBUL’DA KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül, bayram tatili boyunca İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerinin 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik ve 2 bin 784 motorize ekiple görev yapacağını duyurdu. Gül, Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, Kurban Bayramı için alınan önlemleri açıkladı. İstanbulluların bayramını tebrik eden Gül, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi adına tedbirler alındığını belirtti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Vali Gül, en büyük önceliklerinin trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, bayram süresince emniyet ve jandarmanın elektronik denetleme sistemlerinden ve radarlarından faydalanarak denetim yapmaya devam edeceğini aktardı. Gül, “Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını, hız yapmamalarını ve sevinç günlerini matem ve yasa dönüştürmemelerini en büyük arzumuz” şeklinde konuştu.

KURBAN KESİMİ İÇİN UYARI

Gül, bayramda istemedikleri görüntülerin ortaya çıkmaması için, kurban kesiminin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması gerektiğinin altını çizdi. Belediyelerin kurban kesim ve satış yerlerini ilan ettiğini belirten Gül, Tarım İl Müdürlüğü’nün bu yerlerin denetimini yaptığını kaydetti. Gül, çevreyi kirleten ve kurban atıklarını usulüne uygun bertaraf etmeyenlere de cezai işlemler uygulanacağını ifade ederek, “Bu cezalar, Marmara Denizi’ne atık dökme ve kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacaktır” dedi.

ORMANLAR VE DENİZ GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Bayramda havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kontrolsüz yerlerde denize girmesi gibi olaylarla da karşılaşıldığını belirten Gül, özellikle çocukların güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gül, bu konudaki tedbirleri artıracaklarını ifade ederek, “Bayram süresince, Sahil Güvenlik Komutanlığımız toplam 473 personelle görev yapacak” dedi. Ayrıca, orman yangınlarını önlemek amacıyla kontrolsüz piknik yapılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Gül, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin arttırılacağını bildirdi.

Bu açıklamalar sırasında Vali Gül’e Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de eşlik etti.