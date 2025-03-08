İstanbul’da Bazı Metro İstasyonları Kapatılacak

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN KARARI

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karara göre 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” ifadesine yer verildi.

METRO VE FÜNİKÜLER HİZMETLERİ

Bu bağlamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri kapalı olacak. Ayrıca, füniküler hattı da geçici bir süreyle hizmet veremeyecek. Yolcuların bu durumu dikkate alarak seyahat planlarını yapmaları önem taşıyor.