İstanbul’da Bazı Yollar Kapatılacak

YOLLARDA KAPANMA DUYURUSU

İstanbul Valiliği, 25 Mayıs saat 12.00 itibarıyla gerçekleşecek program süresince kapatılacak yolları açıkladı. Kapatılacak yolların listesi şu şekilde duyuruldu: “Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.”

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik ayrıca, kapatılacak yollar için alternatif güzergahları da belirtti. Kullanılabilecek alternatif yollar arasında; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli yer alıyor. Bu bilgiler, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri için önemli bir rehber oluşturuyor.