İstanbul’da Bebeğin Annesi A.Ç. Yakalandı

ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN ANNESİ A.Ç.’NİN İFADESİ

İstanbul Arnavutköy’deki mezarlıkta ölü halde bulunan bebeğin annesi A.Ç.’nin ifadesi gün yüzüne çıktı. A.Ç., hastaneden bebeğini emzirme bahanesiyle dışarı çıkararak evine gittiğini aktardı. “Bebek önceleri emiyordu; ancak bir süre sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmedi. Öldüğünü sandım. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa gittim. Daha sonra bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü” dedi. Gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi, bebeği bulmuş ve hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

ANNE VE BABANIN TUTUKLANMASI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin 20 yaşındaki A.Ç. olduğunu tespit etti. A.Ç. Beylikdüzü’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da Arnavutköy’de yakalandı. Her iki şüpheliye Kasten Öldürme Suçundan işlem yapıldı ve ilgili birimlerdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ç.’NİN AİLESİ VE HAMİLELİK SÜRECİ

A.Ç. polisteki ifadesinde ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşadığını ve 2018 yılında babasını kaybettiğini açıkladı. A.Ç., “Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete geri döndü. Ben de geri dönecektim. Ama üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul’da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırdım. Ailem bana para gönderip destek oluyordu” şeklinde konuştu. S.A. ile tanıştıktan sonra bir süre birlikteliği olduğunu fakat aralarının bozulduğunu ifade eden A.Ç., “Ondan ayrıldıktan sonra hamile olduğumu fark ettim. Çocuğumu aldırmayı düşündüm ama sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi” dedi.

BEBEĞİN ÖLMESİ VE SONRASI

A.Ç. normal bir hamilelik süreci geçirerek bebeğini doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yattığını belirtti. “Doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim” dedi. A.Ç., bebeğinin emmediğini ve hiç hareket etmediğini, bu nedenle öldüğünü düşündüğünü söyledi ve “Sonra hayatıma devam ettim” diye ekledi. S.A.’nın ise ifadesinde bebekten haberdar olmadığını ve A.Ç. ile ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini söylediği öğrenildi.