İstanbul’da Bebeğin Annesi Tutuklandı

İSTANBUL’DA KORKUNÇ KEŞİF

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, dün belediyenin temizlik işçileri çöp konteyneri kenarında bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

VÜCUTTA YARALAR VE KESİKLER BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, vücut üzerinde yanıklar ve kesikler tespit edilen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesilmiş olduğu belirlendi, ancak bebeğin cinsiyeti anlaşılamadı. Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu tespit etti.

ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

E.A., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Alınan bilgilere göre, E.A.’nın bebeği kendi başına doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Cesedi bir kutuya yerleştirip çöp konteynerine attığı belirtilen anne, olaydan sonra market alışverişine gitti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra anne Elif A. (39), adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Elif A.’nın tutuklanmasına karar verdi.

ÖNCEKİ DEHŞET VERİCİ OLAYLAR

Bu tür dehşet verici olaylar, toplumda derin yaralar açıyor. Örneğin, 25 Ocak 2024’te Sarıyer’de çöp poşetlerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu. Polis ekipleri, bebeği poşetlere atan kişinin Karolin Y. olduğunu belirlemiş ve gözaltına alınan Karolin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.