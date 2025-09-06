İstanbul’da Bebekler İçin Haksız Kazanç Sağlandı

İSTANBUL’DA YENİDOĞAN ÇETESİ’NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmalkar davranışlarla bebek ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi’ne dair gerçekleştirilen 2. dalga operasyona ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da arasında olduğu 57 sanık, mahkeme sürecine dahil edildi.

DAVANIN YENİ AŞAMASI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6. duruşmasının 2. gününde, 6’sı tutuklu, bazıları tutuksuz olan sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, “Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin de açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA VE ŞİKAYETLER

Sanık Aydın Mantar savunmasında devamla “Mehmet Gürül’ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca, ‘Şikayet var’ isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye çok üzgünüm’ diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar?” dedi. Ayrıca, “Dosyada bebekler için aileden de para alındı diyor, ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane, parayı kendi cebinden ödedi” diye savunmasını sürdürdü.

SES KAYDI ALAN KİŞİYE MÜDAHALE

Duruşma sırasında polis, seyirci kısmında bir kişinin ses kaydı aldığını tespit etti. Ekipler, şahsın telefonunu kontrol ederek tutanak tuttu ve gazeteci olduğu belirlenen kişiyi duruşma salonundan çıkardı.

DURUŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Alınan savunmalar sonrasında duruşma, diğer avukat savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00’da devam edecek.