İstanbul’da Bebekler İçin Haksız Kazanç Sağlandı

YENİDOĞAN ÇETESİ’NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarla ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin yapılan ikinci dalga operasyona dair iddianame hazırlanmıştı. Bu kapsamda, çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianameyle sanık sayısı 57’ye yükseldi.

DURUŞMADA SAVUNMALAR YAPILIYOR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6. duruşmasının 2. gününde, 6’sı tutuklu birçok tutuksuz sanık duruşma salonunda bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, örgüt lideri olma iddiasındaki doktor Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, “Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin de açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir” dedi.

BEBEKLER İÇİN PARA ALINDI İDDİASI

Sanık Aydın Mantar, savunmasında, “Mehmet Gürül’ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca, ‘Şikayet var’ isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye, çok üzgünüm’ diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar? Dosyada bebekler için aileden de para alındı diyor, ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane, parayı kendi cebinden ödedi. İlker Gönen ile ilgili raporda imajlar koyulmuş. Gönen, Çağla Durmuş ve Serenay Şenkalaycı arasında bir konuşma geçiyor. Bu konuşmalar hayatın olağan akışına uygun konuşmalardır” diye belirtti.

SES KAYDI ALAN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Duruşma esnasında, seyirci bölümünde bir kişinin ses kaydı aldığını tespit eden polis, şahsın telefonunu kontrol etti. Bu kişi hakkında tutanak tutularak işlem yapıldı ve gazeteci olduğu belirlenen şahıs duruşma salonundan çıkarıldı.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Alınan savunmaların ardından duruşma, diğer avukat savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması amacıyla yarın saat 10.00’da devam edecek.