İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesinti Detayları

BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULDU

Beylikdüzü’nde elektrik kesintileri araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişen sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’daki elektrik kesintileri ve bu kesintilerin süresi merak ediliyor.

YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

Kesintilerin tarihi 2025-03-26 ve saatleri 09:00 ile 15:00 arasında belirlenmiş. İlk olarak Beylikdüzü ilçesi Merkez-Adnan Kahveci Mahallesi içinde bulunan Avrupa, Fabrikalar, Gümüşsuyu ve Kazım Karabekir sokak bölgelerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Tüm bu işlemler, iş sağlığı ve güvenliğini de göz önünde bulundurarak yapılacak.

İkinci olarak, Beylikdüzü ilçesi Merkez-Gürpınar Mahallesi’nde ise Mil, Sera ve Çizgi sokaklarına yönelik bakım çalışmaları kapsamında kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Bu bakım çalışması da aynı süre zarfında kesintilere yol açacak.