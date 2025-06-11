İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintileri Olacak

İSTANBUL’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, 11 Haziran’da İstanbul’un farklı noktalarında belirli süreli elektrik kesintileri olacak. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili güncel arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri:

KESİNTİLERİN KAPSAMI VE NEDENLERİ

11/06/2025 tarihli kesintiler den bazıları:

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul Avcılar ilçesi Merkez-Gümüşpala mahallesi Alev Çıkmazı, Kuruçeşme, Minik, Ocak, Çıra sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi yapılacak.

– 10:00 – 18:00 saatleri arasında Avcılar ilçesi Merkez-Tahtakale mahallesi Tahtakale sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

– 11/06/2025 10:00 – 18:00 saatleri arasında Avcılar ilçesi Merkez-Tahtakale mahallesindeki Kar Çiçeği ve Hanımeli sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca, 10/06/2025 tarihlerinde İstanbul Bağcılar ilçesinde de benzer kesintiler yapılacak. Bu kesintiler, bakım çalışması ve önleyici bakım kapsamındadır. Örneğin, 1371. sokakta 09:00 – 17:00 saatleri arasında bir kesinti gerçekleşecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DEVAM EDECEĞİ TARİHLER

İstanbul Bakırköy ilçesinde de 11/06/2025’te 14:00 – 17:30 saatleri arasında bakım çalışması yürütülecek. Aynı tarihte Zeytinburnu ilçesindeki bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yapılacak. 12/06/2025 tarihinde Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde yeni kesintiler bulunuyor. Bu kesintiler, yine kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Özellikle 12/06/2025 tarihlerinde Bakırköy Yeni Mahalle ve Zeytinburnu Seyit Nizam mahallelerinde detaylı bakım çalışmaları yapılacak ve belirli saatlerde elektrik kesintisi olacak.

İstanbullular, elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için BEDAŞ’ın resmi kanallarını takip edebilir.