İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintileri Planlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintisi durumu, BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilerle incelemeye alınıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen duyuruya göre, 24 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin olacağı ilçeler ve elektriklerin hangi saatlerde geleceği hakkında detayları öğrenmek isteyenler için İstanbul’daki elektrik kesintileri listesi aşağıda sunuluyor.

YETKİLİ KAYNAKTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

BEDAŞ tarafından açıklanan elektrik kesintisi bilgileri şu şekildedir:

– 2025-04-24 09:00:00 – 16:00:00 saatleri arasında Zeytinburnu ilçesi Sümer mahallesinde kapsamlı trafo bakım çalışmaları sebebiyle kesinti gerçekleştirilecek.

– 2025-04-24 10:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında Bakırköy ilçesindeki Merkez-Yenimahalle mahallesi ve Zeytinburnu ilçesinin çeşitli sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

– 2025-04-24 09:00:00 – 17:00:00 saatlerinde Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerindeki belli bölgelerde yatırım amacıyla yeni kablo bağlantıları yapılacak olup, bu süreçte elektrik kesintisi yaşanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER DEVAM EDİYOR

Ek olarak, 2025-04-24 tarihinin sabah saatlerinde Esenyurt ilçesinin Akçaburgaz mahallesinde de kapsamlı trafo bakım çalışmaları nedeniyle 08:00’a kadar elektrik kesintileri görülecek. Aynı gün Avcılar ilçesinde ve Büyükçekmece’nin bazı mahallelerinde de benzer bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak.

– 2025-04-24 09:00:00 – 12:00:00 saatleri arasında Esenyurt ilçesinin Orhan Gazi mahallesinde abone/şube bağlantıları çalışmaları nedeni ile kesintiler uygulanacak.

İstanbul’da yapılan bu çalışmalar, halkın iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Kesintilere dair detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’ın resmi kanallarını takip edebilir.