İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL’DA 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ: BEDAŞ AÇIKLADI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintilerin farklı saat aralıklarında ve çeşitli nedenlerle gerçekleşeceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR’DE TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Sokak ve çevresinde 01:00 ile 08:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ yetkilileri, “İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gereği kesinti yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

BAYRAMPAŞA’DA ABONE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Bayrampaşa’nın Kartaltepe Mahallesi’nde 58., Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çukurova, Çimenzar, Ürgüplü ve İrem sokaklarda 11:00-12:30 saatleri arasında abone/şube bağlantı çalışması yapılacak. Aynı ilçenin Muratpaşa Mahallesi’nde ise 105., 106., 107., Cumhuriyet ve Demirhisar sokaklarda 13:30-15:00 saatleri arasında benzer nedenle kesinti olacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

BEDAŞ yetkilileri, kesinti sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılacağını belirterek, vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti. Kesinti saatlerinde elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi ve buzdolabı kapaklarının mümkün olduğunca açılmaması önerildi.