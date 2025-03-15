İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Detayları

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Mart’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşiyor. İstanbul’daki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesini kontrol edebilir. 16 Mart tarihindeki söz konusu kesintilerin detayları şu şekilde:

BEYLİKDÜZÜ’NDE DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

16 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni, “Deplase Çalışması” olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Merkez-Yakuplu mahallesi yer alıyor. Bu kesinti sırasında 208., Binnaz, Geçit, Hürriyet ve Yakuplu sokaklarında elektrik olmayacak. İş sağlığı ve güvenliği de gözetilerek bu çalışma yürütülüyor.

GAZİOSMANPAŞA’DA ABONE BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİ

Aynı gün 09:30 ile 11:00 saatleri aralığında Gaziosmanpaşa ilçesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak açıklandı. Merkez-Merkez mahallesi etkileniyor ve Ali Galipbey ile Huzur sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti sırasında da iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacak.

FATİH’TE BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE KESİNTİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde 16 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirecek kesinti ise bakım çalışması nedeniyle. “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle kesinti uygulanacak ve özellikle Merkez-Beyazıd mahallesi başta olmak üzere birçok sokak etkileniyor. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Akikçiler, Altıncılar, Aynacılar ve diğer sokaklar da bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği kriterleri çerçevesinde bu bakım çalışması yapılacak.

YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİNDE DE KESİNTİ OLACAK

Fatih ilçesinde bir başka kesinti de Yavuz Sultan Selim mahallesinde meydana gelecek. 09:00 ile 15:00 saatleri aralığında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile bu mahalledeki Halic, Haraççıbasi, Hisarönü ve diğer sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bu kesinti gerçekleştirilerek, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülecek.