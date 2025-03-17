İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Uyarısı

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesinin incelemesiyle öğreniliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan duyuruya göre, 18 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında bilgiler…

BAĞCILAR İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mart 2025 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, İstanbul Bağcılar ilçesinin Demirkapı mahallesi ve çevresinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği göz önünde bulundurularak yapılacak.

FARKLI BÖLGELERDE DEVAM EDEN KESİNTİLER

Aynı tarihte, Bağcılar ilçesinin Esenler Askeri Bölge ve Göztepe mahallelerinde de, bakım çalışmaları sebebiyle benzer saat diliminde elektrik kesintisi planlanıyor. Yine bu süre zarfında, Bağcılar ilçesinin Merkez-Demirkapı mahallesindeki belirli sokaklarda (1648., 1650., 1654., Maslak, Şehit Hakan Taşan sokakları) da elektrik kesileceği belirtildi.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Ayrıca, Bağcılar ilçesinin Bağlar mahallesinde 18 Mart 2025 tarihi boyunca, saat 09:00 ile 15:00 arasında Yatırım ve Dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım çalışmaları, Havai Hat Bakımı nedeniyle de aynı gün, Merkez-Mahmutbey mahallesinde 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592. sokaklarda gerçekleşecek. Bu çalışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülecek.