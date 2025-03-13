Haberler

İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 14 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Merak edenler için İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında güncel bilgiler burada yer alıyor.

YATIRIM NEDENİYLE KESİNTİLER

14 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Çatalca ilçesinde elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin nedeni, yeni kablo bağlantısı ve ilgili yatırımlar olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Akalan, Başak, Belgrat, Hallaçlı, Kalfa, Karacaköy Merkez, Yalıköy, Çanakça ve Çiftlikköy mahalleleri bulunuyor. Bu süre zarfında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri de göz önünde bulundurularak elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ KESİNTİ PLANI

Aynı gün içerisinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında başka bir elektrik kesintisi daha Çatalca ilçesinin Akalan ve Kabakça mahallelerinde gerçekleştirilecek. Yine yeni kablo bağlantısı nedeniyle yapılacak bu kesinti, iş sağlığı ve güvenliğini temin ederek uygulamaya konulacak. Dolayısıyla, bu mahallelerde de yaşayanlar elektrik kesintisi ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Akçadağ Cezaevi’nde İnfluenza Şüphesiyle Tahliye

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki cezaevinde 34 mahkum, influenza vakası nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarıyla ilgili incelemeler sürüyor.
Haberler

Arda Güler’den Fenerbahçe İçin Destek Paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için ekran başında bulunarak duygularını paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.