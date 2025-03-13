İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 14 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Merak edenler için İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında güncel bilgiler burada yer alıyor.

YATIRIM NEDENİYLE KESİNTİLER

14 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Çatalca ilçesinde elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin nedeni, yeni kablo bağlantısı ve ilgili yatırımlar olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Akalan, Başak, Belgrat, Hallaçlı, Kalfa, Karacaköy Merkez, Yalıköy, Çanakça ve Çiftlikköy mahalleleri bulunuyor. Bu süre zarfında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri de göz önünde bulundurularak elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ KESİNTİ PLANI

Aynı gün içerisinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında başka bir elektrik kesintisi daha Çatalca ilçesinin Akalan ve Kabakça mahallelerinde gerçekleştirilecek. Yine yeni kablo bağlantısı nedeniyle yapılacak bu kesinti, iş sağlığı ve güvenliğini temin ederek uygulamaya konulacak. Dolayısıyla, bu mahallelerde de yaşayanlar elektrik kesintisi ile karşılaşacak.