İstanbul’da BEDAŞ Kesinti Listesi Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ BÜYÜK GÜNDE YAŞANACAK

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 14 Ağustos tarihinde çeşitli ilçelerde farklı sürelerde gerçekleşecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları gündeme geliyor. BEDAŞ, güncel elektrik kesintileri hakkında detaylı bir liste yayınladı.

KESİNTİLERİN NEDENİ BAKIM ÇALIŞMALARI

Tarih 14 Ağustos 2025 olarak belirtildiğinde, çeşitli bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olabiliyor. Örneğin, İstanbul Arnavutköy ilçesinin Atatürk Mahallesi’nde, “Kaktüs, Yaz, Yediveren, Zerdalı, Zeren sokak bölgelerinde 14 Ağustos 2025 09:00 ile 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.”

FARKLI BÖLGELERDE KESİNTİLER DEVAM EDİYOR

Başka bir kesinti ise yine Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Mahallesi’nde, “Abdürzelpaşa, Evren, Kışla, Omurtak, Yar, Yenilik, Özveri sokak bölgelerinde 14 Ağustos 2025 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.” Bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebiliyor.

AVCILAR VE ARNAVUTKÖY İLÇELERİNDE DE ETKİLERİ HİSSEDİLECEK

Saat 10:00’dan itibaren, aynı bölgelerde başka elektrik kesintileri meydana gelecek. Örneğin, Arnavutköy ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi’nde, “Gülbahçe sokak ve Baklalı Mahallesi’nde, 14 Ağustos 2025 10:00 ile 17:00 saatleri arasında da bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.” Benzer şekilde, Avcılar ilçesinde de elektrik kesintileri bekleniyor.

Bu süreç zarfında, bölge sakinlerinin dikkatli olması ve elektrik kesintilerine karşı önlemler alması öneriliyor. BEDAŞ, kesintilerin bitiş saatlerini belirterek, görüşme ve bilgilendirme yapmaya devam ediyor.