İstanbul’da BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri

19 Mart günü İstanbul’da elektrik kesintileri gerçekleşecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), bu kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceğini ve ne zaman olacağını duyurdu. Kesintiler, farklı süreler boyunca çeşitli ilçelerde yaşanacak, bu nedenle İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

ARNAVUTKÖY’DE BAKIM ÇALIŞMALARI

19917-03-20 09:00:00 – 15:00:00 tarihleri arasında Arnavutköy ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin sebebi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” olarak belirlendi. Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy (Bağlarbaşı, Dalkılıç, Ilıca, Karaburun, Meryem, Plevne, Selam, Tahsildar, Uhuvvet sokakları) yer alıyor. Kesinti, güvenlik sebepleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

BİR DİĞER ARNAVUTKÖY KESİNTİSİ

Aynı gün 09:00 – 11:00 saatleri arasında bir başka elektrik kesintisi de Arnavutköy’de gerçekleşecek. Bu kesinti “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleşiyor. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Aksungur, Aydoğan, Binay, Cansever, Emrullah, Fatih, Namzet, Nevin, Sencer, Topraklı, Tunahan, Tumen, Yazgülü, Çamdibi, Ürgüp ve Nenehatun mahallesindeki Abdi İkram, İslambey mahallesindeki Abdülhamit, Bircan, Esat, Fatih, Gülveren, Kaşıkçı, Küheyvan ve Şebnem sokakları bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Başakşehir ilçesi de 20 Mart 09:00 – 15:00 saatleri arasında elektrik kesintilerine maruz kalacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle bu kesintiden etkilenen yerler arasında Gülnida, Mehmet Akif Ersoy, Necati Coşan, Nene Hatun, Nurettin Topçu, Pelit ve Serap mahalleleri yer alıyor. Başakşehir mahallesinin bazı bölgelerinde de benzer kesintiler uygulanacak.

BEYOĞLU’NDA ÖNLEYİCİ BAKIM

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 19 Mart saat 11:00 – 15:00 arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Malayı Fesleğen, Kurdele, Küçük Odalar, Menekşe çıkmazı gibi yerler etkilenecek. Kesinti, güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor ve buralardaki elektrik akışı belirli bir süre durdurulacak.