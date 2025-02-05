İstanbul’da Beklenen Kar 19 İlçede Başladı

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Günlerdir yapılan uyarıların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlar art arda duyurular yaparak İstanbul’daki kar yağışına dair bilgileri paylaştı ve AKOM teyakkuza geçti. Beklenen yoğun kar yağışı sonunda başladı. Peki, İstanbul’un hangi ilçeleri bu yağıştan etkilenecek? Lapa lapa kar, kent merkezinde de görülecek mi? 19 ilçede yoğun kar yağışı görülürken, 20 ilçede ise karla karışık yağmur var. İşte son dakika kar yağışı haberleri…

METEOROLOJİ UYARILARINI YAPTI

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısının ardından, İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Çekmeköy ve Aydos tarafında yoğun bir şekilde gözlemleniyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı ifade edildi.

RÜZGAR VE KAR YÜKSEKLİĞİ

7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgar ve kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı belirtildi. Kuzey yönünde esmesi beklenen rüzgarların hızı 40-70 km/saat olacak ve bu durum Karadeniz üzerinden gelen nemle birleşerek bölgesel güçlü kar yağışlarına yol açacak. Açıklamaya göre, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi durumunda şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapıldı. Kar yağışının, Cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği de ifade edildi.

İLÇE İLÇE HAVA TAHMİNİ

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günlerinde birkaç ilçede yoğun yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının “şehrin her yerinden görüleceğini” belirtti. Hava durumu uzmanları tarafından ilçe ilçe yapılan hava tahmin raporlarına göre, karla karışık yağmur beklenen ilçeler arasında İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla ve Üsküdar yer alıyor.

LUZ LİSTESİ

Kar yağışı beklenen diğer ilçeler ise Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye olarak sıralanıyor.

BÜYÜK BİR DİKKAT VE TEDBİR GEREKİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar düşmesi söz konusu. Kıyılarda, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

19 İLE SARı KOD UYARISI

Meteoroloji’den 19 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Düzce yer alıyor. Buzlanma ve don olaylarına bağlı olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatılıyor.