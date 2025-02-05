İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul’da 2 gün sürecek olan kar yağışı hakkında uyarılarda bulunmuştu. Megakent sakinleri sabahı kar yerine yağmurla karşılıyor. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı bu akşam 4 derecenin altına düşecek ve özellikle kuzey ilçelerde artık karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı belirtildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI

Yarın öğle saatlerinden itibaren, 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgar ile birlikte güçlü kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edildi. Açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esecek rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgedeki güçlü kar yağışlarına yol açacağı vurgulandı.