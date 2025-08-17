Haberler

İstanbul’da Bıçaklama Olayında Ölüm

AVCILAR’DA BİR CAN KAYBINA NEDEN OLAN TARTIŞMA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda bıçaklanan şahıs, hastaneye sevk edildikten sonra yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yakın zamanda baba olduğu bilgisi edinildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 62 yaşındaki Hamit A. ile 36 yaşındaki Emrah Demir arasında yan bakma yüzünden sözlü bir tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde çatışmaya dönüştü. Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde kaçan Hamit A., Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.