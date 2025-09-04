İstanbul’da Bina Girişi Çöktü, VİNÇLE Girdiler

YENİDEN YAPILAN BİNADA ÇÖKME OLAYI

İstanbul Bahçelievler’de temeli kazılan yeni inşaat projesinin yanı başında bulunan 5 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi. Bu çökme ile birlikte daire sakinlerinin binaya girişleri zorlaşmaya başladı.

VİNÇ YARDIMI

Yaşanan durum sonrası, inşaatı gerçekleştiren firma vinç çağırarak bina sakinlerinin evlerine girmesine yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre boyunca bu vinç ile daire sakinleri evlerine giriş ve çıkışlarını sağladı.

GEÇİCİ KÖPRÜ DÜZENLEMESİ

Daha sonrasında inşaat çalışanları, demir ve tahtalardan geçici bir köprü oluşturarak durumu iyileştirdi. Temel çalışmaları tamamlandıktan sonra bina girişinin yeniden inşa edileceği ifade edildi.

BİNA SAKİNİNDEN AÇIKLAMALAR

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, “Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette” şeklinde konuştu.

Bina sakinlerinden Bekşen, mevcut köprünün bir geçiş imkanı sağladığını ve başka bir giriş imkanının kalmadığını belirtti. Temel kazma işleminin öncesinde toprak kaymasına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. “Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var” ifadelerini kullandı.