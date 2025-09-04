İstanbul’da Bina Girişi Çöktü. VİNÇLE GİRİŞ YAPILDI

İstanbul Bahçelievler’deki yeniden yapılan inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın giriş kısmında çökme yaşandı. Çökme sonrası bina sakinlerinin binaya girişleri zorlaştı.

VİNÇ YARDIMIYLA EVLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine inşaatı gerçekleştiren şirket, bir vinç çağırdı. Uzun bir süre boyunca bina sakinlerinin vinç yardımıyla evlerine girip çıkmaları sağlandı.

KÖPRÜ OLUŞTURDULAR

Sonrasında, inşaat çalışanları demir ve tahtalardan oluşan geçici bir köprü yaptı. Temel çalışmaları tamamlandıktan sonra bina girişinin yeniden yapılacağı aktarıldı.

BİNA SAKİNİNDEN ŞİKAYETLER

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, yaşadığı sıkıntıları dile getirerek “Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette.” şeklinde konuştu.

Bekşen, ayrıca “Şu an bir köprü vaziyetinde yapılan bina girişim mevcut. Bu şekilde binaya girme imkanım var. Başka türlü binaya giriş mevzu kalkmıştır. Temel kazma mevzusunda toprak kaydı, kaymadan önce tedbiri alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapılmış oldu. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var.” diyerek durumu özetledi.