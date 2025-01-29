İstanbul’da Binalara Yangın Denetimi Yapılacak

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YANGIN DENETİMİ AÇIKLAMASI

Bolu’da gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından İstanbul Valiliği, genelge yayımlayarak İstanbul’daki kamu ve özel sektöre ait tüm bina, tesis ve işletmelerin mevcut yangın mevzuatına uygunluk durumlarının denetleneceğini açıkladı. Genelgede, “İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak” ifadelerine yer verildi.

KAMUYA AÇIK YERLERİN DENETİMİ

Yayımlanan genelgede, komisyonların öncelikle ilçelerde kamuya açık yer, mekan ve işletmeleri tespit edeceği vurgulandı. Bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek. Denetim sırasında belirlenen eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacağı belirtildi. Mevzuatta öngörülen süre içinde gerekli tedbirleri almayan ve sorunları çözmeyen işletmelerin kapatılacağı ve yetkileri hakkında cezai işlemler uygulanacağı ifade edildi.

BOLU YANGINI SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Otel’de sabaha karşı meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının neden olduğu can kaybının ardından otelde yangın söndürme teçhizatlarının bulunmadığı belirlenmişti. Bu trajik olay, yangın güvenliği konusunda alınacak tedbirlerin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.