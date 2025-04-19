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İstanbul’da Bir Adam Ölü Bulundu

OTEL ODASINDA BULUNAN CANSIZ BEDEN

İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki bir erkek, bir otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 1965 doğumlu Olcay Barut, sabah otelden ayrıldıktan bir süre sonra otele geri döndü ve kaldığı odaya geçti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Üzerinden bir müddet geçtikten sonra odaya giden görevli, Barut’un cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine yapılan ihbarda, olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olcay Barut’un ölüm nedeni araştırılmak amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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