İstanbul’da Bir Cinsel İstismar Olayı

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde gerçekleşen bir olayda, 31 yaşındaki Akın A. isimli şahıs, kuaförlüğünü yaptığı iş yerinde çalışan 15 yaşındaki Rüya G. isimli kız çocuğunu evine davet etti. Rüya G., dedesinin bu duruma onay vermeyeceğini belirterek teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Akın A, dedeyi arayarak izin aldı.

ALKOL VE OLAYIN PATLAŞMASI

Sabah’ta yer alan habere göre, ikili evde buluştu ve sohbet etmeye başladı. Bu sırada Akın A., alkol almaya başladı. Bir süre sonra Akın A. kıyafetlerini çıkartarak Rüya G’nin üzerine gelerek koluna dokundu. Kız çocuğu durumu şokla karşılayarak evden kaçtı. Rüya G., ailesine durumu anlattıktan sonra birlikte karakola giderek Akın A’dan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN İFADELERİ

Akın A. kısa bir süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akın A, karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddetti ve Rüya G. ile kız kardeşi arasında plan yaptıklarını iddia etti. Kardeşinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine Rüya G’nin birlikte vakit geçirebileceklerine söylediğini öne sürdü. Evde buluşmalarının olduğunu belirten Akın A, olayın yaşanmadığını iddia etti.

RÜYA G.’NİN İFADESİNİN DETAYLARI

Rüya G. ifadelerinde, Akın A.’nın kendisine “Akşam 7 gibi gel” diyerek vakit geçirmek istediğini belirtti. Dedesinin iznini aldıktan sonra şahsın evine gittiğini ifade etti. Olay sırasında Akın A’nın omzuna dokunmasının ardından telefonla konuşmak için gittiğinde, geri döndüğünde Akın A’nın sinirle ışıkları kapatıp pantolonunu çıkardığını ve üzerine gelerek kolunu tuttuğunu kaydetti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Şüpheli için iddianame hazırlandı ve dava süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlatıldı. İddianamede Rüya G.’nin cinsel istismar olayını ayrıntılı olarak aktardığı ve ifadesinde çelişki olmadığı vurgulandı. Akın A’nın ifadesinin, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yaşanan eylemin sarkıntılık düzeyini aştığı tespit edildi. İddianamede, Akın A’nın çocuğun omzuna masaj yapması ve alt bölgesindeki kıyafetleri çıkartarak üzerine gelmesi, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs” suçunu oluşturduğu belirtilerek yeterli delilin bulunduğu ifade edildi. Savcılık, Akın A. için Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 16 yıl hapis cezası talep etti. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.