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İstanbul’da Bir İlkokulda Bileklik Tepkisi

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TEPKİLER

İstanbul Sultangazi’de yer alan bir ilkokulun kantininde satılan bilekliğin üzerindeki haç işareti tepkilere yol açtı. 5 Haziran günü yaşanan bu olayda, okuldan dönen bir kız çocuğu, arkadaşı tarafından beğenilen bilekliği okul kantininden satın aldı. Eve döndüğünde babasına bilekliği göstermesi üzerine olaylar gelişti.

BABA TEPKİ GÖSTERİYOR

Küçük kızın satın aldığı bilekliği inceleyen baba, boncukların arasında bulunan haç işareti ile karşılaşınca duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla kaydederek belgelendiren baba, görüntülerde bilekliğin üzerindeki haç işaretlerini gösteriyor. Bu durum, hem baba hem de çevresi tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

TOPLUMSAL REAKSİYONLAR

Yaşanan bu olay, toplumda farklı etkiler yaratarak çeşitli yorum ve değerlendirmelere konu oluyor. Okul kantininde satılan ürünlerin denetimi ve içerikleri hakkında daha fazla dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Böylelikle, benzer durumların tekrar yaşanmaması gerektiği vurgulanıyor.

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