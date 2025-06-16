İstanbul’da Bir Polis Memuru İntihar Etti

İNTİHAR VE CİNAYET İLE İLGİLİ ŞOK EDİCİ DETAYLAR

İstanbul’un Fatih ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G.’nin yaşadığı evde, erkeğe ait parçalanmış uzuvlar bulundu. Kan dondurucu olayda, cesedin kesilen parmak izlerinden, suç kaydı olan ve 3 yıl önce boşanan, 3 çocuk babası Hüseyin G.’ye ait olduğu belirlendi. Soruşturma sırasında, Semih G.’nin birkaç gün önce bakkala siyah çöp torbası sorduğu da ortaya çıktı.

POLİS MEMURU TAHKİKAT ALTINDA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli olan polis memuru Semih G.’nin gece mesaisine gelmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine, meslektaşları akşam saatlerinde Evinin bulunduğu Ayvansaray Mahallesi’ne geldi. Zili çalmalarına rağmen cevap alamayan polisler, çağırılan çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Ev içerisinde Semih G.’nin cesediyle karşılaştılar. İlk incelemelerde, polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UZUVLARIN BULUNDUĞU CAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Evde yapılan incelemelerde, mutfaktaki çöp kovasının yanında bir siyah çöp torbasında erkeğe ait, kesilmiş vaziyette toplam 10 parmak, burun, cinsel organ, yüz ve kafa derisi parçaları bulundu. Ayrıca, yatak odasında bir valiz içinde 5 ayrı parça halinde siyah çöp torbalarına sarılı kol, bacak ve gövde uzuvları tespit edildi. Cesedin kafatasının bulunamadığı ve parçaların delil torbasına konulduğu öğrenildi. İncelemelerin ardından, Semih G. ile beraber bulunan ceset parçaları, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SUÇ KAYDI VE BOŞANMA BİLGİLERİ

Elde edilen bilgilere göre, cesedin kimliğine ulaşılmasında parmak izleri kullanıldı ve parçaların Hüseyin G.’ye ait olduğu saptandı. Hüseyin G. 3 sene önce boşandığı, garson olarak geçimini sağladığı ve suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. 2016’da F.A. ile evlenen Hüseyin G.’nin bu evlilikten üç çocuğu olduğu ve 2022’de boşandığı tespit edildi.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN SORULAR

Soruşturma kapsamında, Semih G.’nin komşusu A.K.’nın ifadesine de başvuruldu. A.K. ifadesinde, olaydan önceki gün öğürme sesleri duyduğunu ve gece saatlerinde patlama sesi işittiğini belirtti. Ayrıca, Semih G.’nin birkaç gün önce bir bakkaldan siyah çöp torbası istemesi de dikkat çekti. Semih G.’nin 2017’den beri Fatih Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yaptığı ve yalnız yaşadığı bilgilerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.