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İstanbul’da Borsa Soruşturması Başlatıldı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak, işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan akışa aykırı dalgalanmaların meydana geldiğini tespit etti. Bu dalgalanmaların, yapay olarak oluşturulan yükselişlerin küçük yatırımcılara zarar verdiği değerlendiriliyor. Tespitler sonucunda bir soruşturma süreci başlatıldı.

MANİPÜLASYON BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya platformları üzerinden manipülasyon gerçekleştiren 17 şüpheli hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

EMNİYET GÜÇLERİ HARAKETE GEÇTİ

Gözaltı kararının ardından emniyet güçleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için tüm gerekli önlemler alındı.

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