İstanbul’da Boykot Çağrısı Yayıldı

PROTESTOLAR VE EKONOMİK BOYKOT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşiyor. Milyonlarca kullanıcı, 2 Nisan tarihi için ‘boykot’ çağrısı yapıyor. Bu hareketin bir parçası olarak, birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden boykot paylaşımında bulunuyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KADRODAN ÇIKARILMASI

Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat bulunuyor. Bu paylaşımın ardından, TRT yönetimi tarafından Pusat’ın dizi kadrosundan çıkarıldığı belirtiliyor. Dizi kadrosundan çıkarılan Pusat, ciddi bir mali kayba uğruyor.

YENİ TEKLİFİ GÜLSİM İLHAN ALI’YA

‘Teşkilat’ dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’ın ardından, dizinin yapımcıları tarafından başka bir TRT yapımı olan ‘Gönül Dağı’ dizisinde ‘Dilek’ karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali’ye teklif götürülüyor. Aybüke Pusat, Neslihan karakteri ile diziden bölüm başına 500 bin lira, aylık ise 2 milyon lira kazanıyordu. Bu durum, Pusat’ın yaşadığı ekonomik kaybı daha da belirgin hale getiriyor.