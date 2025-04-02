İstanbul’da Boykot Çağrısına Rağmen Yoğunluk

MUHALEFETİN BOYKOT ÇAĞRISI CEVAPSIZ KALDI

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, muhalefet tarafından yapılan boykot çağrısını dikkate almadı. Bakırköy ve Bahçelievler gibi bölgelerde alışveriş merkezleri ve restoranlar yoğun kalabalıklar ile doldu. Halk, alışveriş yaparak ve günlük aktivitelerine devam ederek normal yaşamlarına ara vermedi.

BOYKOT ÇAĞRISI VE ÖĞRENCİLERİN PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi sonrası yaşanan gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın kuruluşlar ve medya için 24 Mart’ta boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıyı daha ileriye taşıyan üniversite öğrencileri ise 2 Nisan’da geniş kapsamlı bir alışveriş boykotu yapacaklarını duyurdu.

ALTERNATİF TEPKİ: YOĞUNLUK ARTILIYOR

İstanbul’da bu gelişmelere rağmen, muhalefetin boykot çağrısı tam anlamıyla ters tepti. Alışveriş merkezleri ve restoranlar, özellikle Bakırköy ile Bahçelievler gibi yerlerde yoğun kalabalıklar ile karşılaştı. Vatandaşlar, günlük yaşam akışlarına sorunsuz bir şekilde devam ediyor.