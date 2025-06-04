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İstanbul’da Bugün Hava Raporu Açıklandı

ISTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak konusu. 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini de paylaştı. Bu bağlamda, “İstanbul’da hava durumu yarın nasıl?” sorusu sıkça soruluyor. Özellikle, yarın İstanbul’da yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu raporda, İstanbul’daki hava durumu saat saat güncelleniyor. “İşte saatlik hava tahmin raporu:” ile İstanbul’daki hava durumu hakkında detayları elde edebilirsiniz.

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